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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kuşadası’nda hırsızlık zanlısı 7 şahıs yakalandı

Kuşadası’nda hırsızlık zanlısı 7 şahıs yakalandı

Zanlıların sevki

Güzergah Hırsızlık Zanlısı Akalan Hırsız Mobese Kameraları 

-Adliye genel görüntü

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yapılan operasyonlarda hırsızlık olaylarına karıştıkları tespit edilen 7 şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, değişik tarihlerde ve farklı noktalarda çok sayıda hırsızlık olayının meydana gelmesi üzerine Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Büro Amirliği Ekipleri geniş çaplı bir operasyon düzenledi.
Emniyet ekipleri bu kapsamda olay yeri çevresi ve güzergah üzerinde bulunan tüm güvenlik ve mobese kameralarını inceleme altına aldı. 100 saatlik süren inceleme ve olay yerlerinde yapılan teknik çalışmalarının ardından şüpheliler belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen şüphelilerin teknik ve fiziki takibinin ardından 16 saatlik bir operasyonla 10 ayrı hırsızlık suçundan 7 kişi kıskıvrak yakalandı. M.E’nin 4 ayrı iş yerinden hırsızlık, D.A’nın evden hırsızlık, oto hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı, S.Y’nin evden hırsızlık,otodan hırsızlık, Ö.İ’nin 3 ayrı iş yeri ile 1 evden hırsızlık, M.Y’nin iş yerinden hırsızlık, H.B’nin iş yerinden hırsızlık, K.B’nin iş yerinden hırsızlık olaylarının failleri olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi. (OD-Y)
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