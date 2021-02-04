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04 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kuşadası’nda güneşi gören plaja koştu

Kuşadası’nda güneşi gören plaja koştu

Denize girenlerden detay

Hava Sıcaklığı İlginç Görüntü Güneşli Hava Güneşli Irak 

-Röportajlar
-Plajdakilerden detay

( AYDIN ) - AYDIN

- Kuşadası’nda hafta başından itibaren etkili olan kuvvetli fırtına ve gök gürültülü sağnanak yağmurun yerini güneşe ve sıcak havaya bırakmasının ardından vatandaşlar ve tatilciler soluğu plajlarda aldı. Kumların üzerinde oturan ve çocuklarını denize sokan vatandaşlar, Şubat ayının başında deniz, kum ve güneşin keyfini doyasıya yaşadı. Günlük yaşamı olumsuz etkileyen hava şartlarının ardından Kuşadası’nda mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı 20 dereceyi geçerken, deniz suyu sıcaklığı da 17 derece olarak tespit edildi. Hem salgın önlemleri hem de kötü hava şartları nedeniyle eve kapanan Kuşadalılar, sıcak havayı fırsat bilerek sahillere koştu. Kuşadası sahillerinde ve özellikle dünyaca ünlü Kadınlar Plajı’nı tercih eden ve kumsalın üzerinde sıcak havanın keyfini yaşayan Kuşadalılar ve tatilciler ilginç görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar sahilde gezdi, bazı vatandaşlar kumsala uzandı, bazı vatandaşlar da Şubat ayı olmasına rağmen çocuklarını denize soktu. Sıcak havanın keyfini yaşayan Necati Şaka, Güven Kılınç, Oğuz Barış, Korhan Öztürk ve Alexandra Öztürk isimli vatandaşlar, aylardır evde olduklarını ve son günlerdeki fırtına ve şiddetli yağmurun ardından güneşli havayı görünce kendilerini sahile attıklarını ve bunun keyfini yaşadıklarını söylediler. (ZH-OD-Y)
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