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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kuşadası’nda gıda sektörü çalışanları aşılanmaya başladı

Kuşadası’nda gıda sektörü çalışanları aşılanmaya başladı

Kuşadası devlet hastanesi genel görüntü aşılama çalışmaları ve röportajlar

( AYDIN ) AYDIN

Hastane Gıda Sektörü Bild Devlet Hastanesi 


- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde devam eden aşılama çalışmaları kapsamında gıda sektörü çalışanları da ilgi gösteriyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta, restoran ,avukat ,kurye, berber gibi meslek çalışanlarının korona virüs aşılamalarının başlandığını bildirmesinin ardından Kuşadası'nda gıda sektörü çalışanlarının da aşılama çalışmaları başladı.
Gıda sektörü çalışanları sağlık kuruluşlarına giderek aşı olduklarını, kararın biraz geç alınmasına rağmen yine de memnun olduklarını ifade ettiler. (İÜD-OD-Y)
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