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16 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Kuşadası'nda fırtına etkili oldu

Kuşadası'nda fırtına etkili oldu

-Balıkçı barınağı genel görüntü

Akalan Gesi 

--Sahil genel görüntü

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde hafif yağmurla birlikte etkisini gösteren fırtına, Kuşadası'nda etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle Kuşadası sahilde vatandaşlar zaman zaman zor anlar yaşadı. Meteoroloji Genel Müdürlüğünce Ege Bölgesi için yaptığı uyarının ardından fırtına etkisini gösterdi. Fırtınaya hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşlar kendilerini sağanaktan korumak için otobüs duraklarına sığındı. (EK-OD-Y)
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