Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kuşadası'nda fırınlar denetlendi

Kuşadası'nda fırınlar denetlendi

Denetimlerden detay

( AYDIN ) AYDIN

Para Cezası İmalathane Zabıta Güvenli Gıda Trol 


- Halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, kent genelinde fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, 9 işletmeye hijyen kurallarına uymadıkları için 3 bin 843’er lira para cezası kesildi. Saklama koşullarına uygun olmayan 22,5 kilo ürüne ise imha edilmek üzere el konuldu. Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelindeki fırınları denetledi. Denetimde, zabıta ekiplerince önce fırınlarda sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı. Ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri imalathanelere girerek ekmeklerin hazırlandığı ortamları denetledi. Daha sonra gramaj kontrolüne geçen görevliler, fırından çıkan ekmekleri terazide tartarak gramaj kontrolü yaptı. Kontroller sırasında, zabıta ekiplerince son tüketim tarihi geçmiş, etiket bilgileri tam olmayan ve saklama koşullarına uygun olmadığı için bozulmuş 22,5 kilo gıda malzemesi ele geçirildi. Sağlıksız koşullarda üretilip, piyasaya sürülen ürünlere el konuldu. Ürünler, imha edilmesi için Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edildi. 9 işletmeye ise hijyen kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği’nin 49 ve 50’inci maddeleri uyarınca toplam 3 bin 843’er lira para ceza kesildi. (ZH-OD-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı