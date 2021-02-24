Kuşadası'nda fırınlar denetlendi



- Halk sağlığını korumak amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, kent genelinde fırınlara yönelik denetim gerçekleştirdi. Sağlık İşleri Müdürlüğü ile zabıta ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, 9 işletmeye hijyen kurallarına uymadıkları için 3 bin 843’er lira para cezası kesildi. Saklama koşullarına uygun olmayan 22,5 kilo ürüne ise imha edilmek üzere el konuldu. Kuşadası Belediyesi Sağlık İşleri ve Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, vatandaşların sağlıklı ve güvenli gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla kent genelindeki fırınları denetledi. Denetimde, zabıta ekiplerince önce fırınlarda sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığına bakıldı. Ardından Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri imalathanelere girerek ekmeklerin hazırlandığı ortamları denetledi. Daha sonra gramaj kontrolüne geçen görevliler, fırından çıkan ekmekleri terazide tartarak gramaj kontrolü yaptı. Kontroller sırasında, zabıta ekiplerince son tüketim tarihi geçmiş, etiket bilgileri tam olmayan ve saklama koşullarına uygun olmadığı için bozulmuş 22,5 kilo gıda malzemesi ele geçirildi. Sağlıksız koşullarda üretilip, piyasaya sürülen ürünlere el konuldu. Ürünler, imha edilmesi için Temizlik İşleri Müdürlüğüne teslim edildi. 9 işletmeye ise hijyen kurallarına uymadıkları gerekçesiyle Zabıta İdari Yaptırım Yönetmeliği’nin 49 ve 50’inci maddeleri uyarınca toplam 3 bin 843’er lira para ceza kesildi. (ZH-OD-Y)



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