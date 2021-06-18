Kuşadası’nda 'El Emeği Pazarı' yoğun ilgi görüyor

-Stant kuran vatandaşlar ile röportajlar



( AYDIN ) AYDIN



- Aydın'ın Kuşadası ilçeisnde Atatürk Meydan’ında kurulan "El Emeği Pazarı" stantları ilgi görüyor. Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yaşayan ve yaşamını el emeği ürünlerden sağlayan kadınlar Atatürk Meydan’ında “El Emeği Pazarı” kurdu. 14 standın bulunduğu pazar yaz sezonu sonuna kadar açık kalacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle kısıtlı saatlerde sahilde stant açan kadınlar, pazar günleri hariç hafta içi kısıtlama olmayan saatler de hizmet vermeye devam ediyor. Engelli çocukları olan el emeği üreticisi kadınlara öncelik tanındığı pazara yerli ve yabancı turistler ilgi gösteriyor. El emeği ürünlerin orijinal ve özgün olduğuna dikkat çeken stant sahibi Funda Özen “Benim engelli bir çocuğum var ve onunla birlikte burada çalışabiliyorum. Bu nedenle öncelikle Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e bize bu fırsatı tanıdığı için teşekkür ederim. Burada kendi ürünlerimizi, kendi el emeklerimizi sergiliyoruz. Ben yöresel motifleri tercih ediyorum. Efelerden kalma oyaları tülbent ve fularlarda değerlendiriyoruz. Biraz tarihimizi de anlatıyoruz. Turistleri çok ilgisini çekiyor” ifadelerini kullandı.

