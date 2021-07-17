Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Kuşadası’nda duvarlar sanatla renkleniyor
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşadası’nda duvarlar sanatla renkleniyor

Kuşadası’nda duvarlar sanatla renkleniyor

Duvar boyama genel görüntü

Televizyon Atmosfer Canlı Performans Yurt Dışı Televizyon Sunucusu 

-Sanatcı Aybars Yücel’ röportaj

( AYDIN ) AYDIN

- Kuşadası, Türkiye'nin en önemli graffiti sanatçılarından Aybars Yücel’i ağırlıyor. Ada Modern Sanat Galerisi’ndeki illüstratörler sergisinde de eseri bulunan Devak mahlaslı sanatçı, Atatürk Meydanı’na kurulan 2 dev tuvale kuş figürleri ile Kuşadası'na özgü bitki türlerinden oluşacak eserini çizmeye başladı.
Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV), kent yaşamını sanatsal dokunuşlarla renklendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Kuşadası'na davet edilen Türkiye'nin en önemli graffiti sanatçılarından Devak mahlaslı Aybars Yücel, kuş ve bitki figürlerinden oluşacak eserini Atatürk Meydanı'na kurulan 2 dev tuvale çizmeye başladı.
Toplam 45 şehrin sokaklarında 300 duvar resmi çalışması bulunan graffiti sanatçısı Devak, canlı performansına 17 Temmuz akşamı saat 19.00’da devam edecek. Sanatçının canlı performansı Kuşadalılardan yoğun ilgi görürken ünlü televizyon sunucusu Okan Bayülgen de Devak’ı izleyenler arasında yer aldı. Devak ile dev tuvallere sprey boyayla çizim yapan Bayülgen, Kuşadası Belediyesi ve KUSAV’a sanata verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti. Kuşadası Belediyesi ve KUSAV’a davetlerinden dolayı teşekkür eden Aybars Yücel, “Kuşadası çok güzel bir şehir. Bu atmosferde çalışıyor olmak bana çok keyif veriyor. Yaptığım çalışmaları duvar resmi olarak nitelendiriyorum. Türkiye’de 45 şehirde yurt dışında ise 5 ülkedeki 300 farklı sokakta duvar resmi çalışması yaptım. Kuşadası’nda kente özgü figürler üzerinden hareket ediyorum. Buradaki çalışmam kuş ve bitkilerden oluşacak. Çalışmalarıma kendi yorumumu da katıyorum. Çok güzel ağırlandım. Kuşadalılar canlı performansıma çok yoğun ilgi gösteriyor” dedi.

İlgili Foto Galeriler
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
İşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capslerİşte Sosyal Medyada En Çok Tıklanan Komik Capsler
2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...2013 O Ses Türkiye'den Çok Özel Kareler...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı