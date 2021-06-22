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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kuşadası’nda Dünya Yoga Günü etkinliği

Kuşadası’nda Dünya Yoga Günü etkinliği

Adagöl yoga etkinliği genel görüntü röportajlar

( AYDIN ) - AYDIN

Yoga Sel 


- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, 21 Haziran Dünya Yoga Günü nedeniyle bir etkinlik düzenledi.
Adagöl Mesire Alanı’nda düzenlenen etkinliğe Kuşadalılar yoğun ilgi gösterdi. Kuşadası Belediyesi tarafından yenilenen Adagöl Mesire alanı çeşitli spor etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Adagöl’de geçtiğimiz hafta Ceyda Atıgan eğitmenliğinde başlayan fitcardio dersleri Kuşadalılardan yoğun ilgi görürken, 21 Haziran Dünya Yoga Günü nedeniyle özel bir etkinlik düzenlendi.
Yoğa Eğitmenleri Begüm Tunç ve Onur Soykan eşliğinde düzenlenen ücretsiz yoga etkinliğine çok sayıda vatandaş katıldı.
Yaklaşık 1 saat süren etkinlikte meditasyon, yoga ve selamlama hareketleri yapıldı. Yoga etkinliklerinin belirli aralıklara devam edeceğini belirten Eğitmen Begüm Tunç, “Bugün burada 21 Haziran Dünya Yoga Günü’nü kutlamak için toplandık. Yogayı tüm Kuşadalılara tanıtmak istiyoruz. Hayatlarına güzellikler katacağına inanıyoruz. Hayata pozitif bakıyoruz ve herkesin öyle bakmasını istiyoruz. Böyle güzel bir etkinliğe öncülük yaptıkları için Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz” dedi.
Yoganın insanları birleştiren bir gücü olduğunu belirten Eğitmen Onur Soykan ise “Doğa ile iç içe bir ortamda etkinliğimizi yapmak bizlere büyük bir keyif veriyor. Katılımın yoğun olması ayrıca bizi çok mutlu etti. Katılım gösteren herkese çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
Uzun yıllardır yoga yapan Sinem Özen ise “Bugün Dünya Yoga Günü. Böyle özel bir günde, böyle güzel bir etkinliğe öncülük yaptıkları için Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür ediyorum. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Adagöl, doğa ile iç içe çok güzel bir alan. Etkinliğin böyle bir yerde yapılması çok iyi olmuş” dedi.
(İÜD-OD-Y)
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