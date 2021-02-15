- Kuşadası’nda dezenfekte çalışması aralıksız sürüyor

--Sazlık ve bataklık alanlarda yapılan ilaçlama çalışmalarından görüntüler



( AYDIN ) AYDIN



- Kuşadası Belediyesi, yeni tip korona virüs salgınına karşı yürüttüğü mücadelenin yanında, halk sağlığını tehdit eden sinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor. Korona virüse karşı dezenfekte çalışmalarına kent genelinde ara vermeden devam eden Kuşadası Belediyesi, insan sağlığı, çevre ve bitkilere zarar verme riski taşıyan vektörlerle de mücadele ediyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü, 30 personel ve 6 araçla ilçe merkezi ve mahallelerde yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor. Çalışmalar kapsamında fosseptikler, bataklıklar, bodrumlar, asansör boşlukları ve rögarlar yıl boyunca periyodik olarak ilaçlanıyor. Termal sisleme cihazlarıyla kanalizasyonlarda oluşan haşere yuvalarına alt yapı ilaçlaması yapan ekipler, ayrıca açık alanlarda karasinek, hamam böceği ve kemirgenlerle mücadele ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tarafından tavsiye edilen ve Sağlık Bakanlığı’nca ruhsatlandırılmış ilaçların kullanıldığı çalışmaların son durağı Bayraklıdede Mahallesi ile Adagöl Mesire Alanı oldu. TİM ekipleri, Bayraklıdede Mahallesi’ndeki sazlık ve bataklık alanlarda biyosidal ürünler kullanarak larvasit çalışması yaptı. Adagöl’de ise sivrisineklere karşı termal sisleme cihazıyla ilaçlama gerçekleştirip çöp konteynerleri ve kutularını dezenfekte etti. Kuşadası’nda yıl boyunca halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı mücadeleyi sürdüreceklerini belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Kuşadası Belediyesi olarak bir yandan kamusal alanların temizlik ve hijyenini sağlayıp korona virüs ile mücadele ederken, bir yandan da vektörel çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yaptığımız ilaçlamalarda çevreye ve diğer canlılara zarar vermeyecek biyolojik ilaçlar kullanıyoruz. Bizim için hemşehrilerimizin sağlığı her şeyden önce geliyor” diye konuştu.

(ZH-OD-Y)



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