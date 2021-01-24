Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kuşadası’nda denetimler sürüyor

Kuşadası’nda denetimler sürüyor

Esnafla röportaj

Hafta Sonu Para Cezası Jandarma Güvenlik Güçleri Sahil Güvenlik 

-Polis denetimi

( AYDIN ) AYDIN

- Önemli turizm merkezlerinden Kuşadası’nda polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri denetimlerine devam ediyor. Hafta sonu gerçekleştirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında önlem alan güvenlik güçleri olumsuzluklara karşı 24 saat kesintisiz görev yapıyor. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü ile Kuşadası Jandarma Komutanlığı ve Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler hem sokağa çıkma kısıtlaması hem de salgına karşı yürütülen çalışmalar nedeniyle önlemlerini en üst seviyede sürdürüyor. Gece ve gündüz denetimlerini sıklaştıran polis, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri 24 saat boyunca yaptıkları çalışmalarda hem Kuşadalılara hem de tatilcilere sosyal mesafe, maske ve hijyen konularında uyarılarda bulunuyor hem de sokağa çıkma kısıtlaması dahil salgın önlemlerine uymalarını istiyor. Polis ve jandarma ekipleri Kuşadası’nın giriş ve çıkışlarını denetim altında tutarken, sahil güvenlik ekipleri de hem denizden, hem de havadan Kuşadası Körfezi’nde önlemler aldı. Denetimler sırasında sokağa çıkma kısıtlaması kararını ihlal eden kişilere 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunun 282. Maddesince kişi başı 3 bin 450 TL idari para cezası kesiliyor. Bu arada, hafta sonu gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasında güvenlik ve sağlık görevlileri dışında fırınlar, marketler ve paket servis yapan firmalarda çalışanlar da görevlerinin başındaydı. Zor günle yaşayan esnaf, paket servis yaparak ayakta durmaya çalıştıklarını söylediler. (ZH-İK-
loading...
İlgili Foto Galeriler
Şehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna KahvaltıŞehit Aileleri Ve Gaziler Onuruna Kahvaltı
Doğu Akdeniz-2017 Davet TatbikatıDoğu Akdeniz-2017 Davet Tatbikatı
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı