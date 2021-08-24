Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Kuşadası'nda 'Çizmeli Kedi' çocuklarla buluştu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kuşadası'nda 'Çizmeli Kedi' çocuklarla buluştu

Kuşadası'nda 'Çizmeli Kedi' çocuklarla buluştu

Kuşadası belediyesi Çizmeli Kedi Müzikali genel görüntü

( AYDIN ) - AYDIN

Sel 


- Yönetmenliğini Murat Altınok’un yaptığı 'Çizmeli Kedi Müzikali' Kuşadalı çocuklarla buluştu. Altınok Çocuk Tiyatrosu tarafından sahnelenen oyun miniklerden yoğun ilgi gördü. Kuşadası Belediyesi, pandemi nedeniyle uzun süre evlerinden çıkamayan çocukları keyifli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Son olarak Altınok Çocuk Tiyatrosu oyuncuları tarafından hazırlanan Çizmeli Kedi Müzikali, Kuşadalı miniklerle buluştu. Yönetmenliğini ve başrolünü Murat Altınok’un üstlendiği oyun Kuşadası Altın Güvercin Amfi Tiyatro’da sahnelendi. İnsanları aldatarak yoksul sahibi için zenginlik ve saygınlık elde etme peşinde koşan bir kedinin hikayelerini anlatan Çizmeli Kedi Masalı’ndan uyarlanan oyun Kuşadalı çocuklar tarafından büyük bir keyifle izlendi. Oyun sonunda Altınok Çocuk Tiyatrosu oyuncularına teşekkür eden Kuşadası Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Mehmet Turan, “Kuşadalıları sanatla buluşturmaya devam ediyoruz. Öncelikle hepinize Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’in selamlarını iletmek istiyorum. Bu akşam çocuklarımız için bir oyun sahneledik. Umarım oyunu hepiniz keyif alarak izlemişsinizdir” dedi.
Çizmeli Kedi karakterini büyük bir ustalıkla oynayan Murat Altınok ise “Oyunumuzu Kuşadası’nda sahnelemekten dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bize ev sahipliği yapan Kuşadası Belediyesi’ne, değerli başkanına ve oyunumuzu izleyen siz sevgili çocuklara çok teşekkür ederiz” diye konuştu.
(İÜD-MU-Y)
İlgili Foto Galeriler
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı