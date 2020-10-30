Kuşadası’nda başkanlar geceyi parkta geçiren vatandaşları ziyaret etti

-konuşmalarından görüntü

-parklarda çadırlarda kalan vatandaşlardan görüntü



( AYDIN ) AYDIN



- Ege Denizi'nde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Kuşadası Belediyesi teyakkuza geçti. İlk andan itibaren büyük bir sağduyu içerisinde hareket eden Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile koordinasyon içerisinde Kuşadalıları bir an olsun yalnız bırakmadı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile birlikte geceyi parklarda ve açık alanlarda geçiren vatandaşları ziyaret eden Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, halkın yanlarında olduklarını söyledi.



Depremin yaşanmasının ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bir kriz masası oluşturan Kuşadası Belediyesi, halka ilk bilgilendirmeleri yaparak evlerinde hasar veya çatlak olan bina sakinlerinin kendilerine ulaşmasını istedi. Kuşadası Belediyesi’nde görevli inşaat mühendisleri ise ilgili birimler ile birlikte Kuşadası'nın tüm mahallelerini ziyaret ederek hasar tespit çalışmasında bulundu. Ağır hasarlı olduğu belirlenen 4 ev ile 89 hasarlı evin tahliyesini sağlayan ekipler, ayrıca ihtiyacı olan vatandaşlar ile engelli bireyleri de otel ve tatil köylerine yerleştirdi. Öte yandan Kuşadası Belediyesi tarafından vatandaşlara afet toplanma alanları ile ilgili olarak bilgilendirme mesajı da atıldı. Geceyi sokakta geçirenler için İkiçeşmelik Mahallesi'nde 4 sahra çadırı ile 30 normal çadır kuruldu. Kuşadası Belediyesi ayrıca, geceyi dışarda geçiren vatandaşlar için kentin 3 noktasında sıcak çorba ve ekmek ikramında bulundu. Depremin ardından Kuşadası’na gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte geceyi parklarda geçiren Kuşadalıları ziyaret etti. Başkan Çerçioğlu ve Günel, vatandaşlarla tek tek konuşarak sorunlarını dinledi ve yanlarında olduklarını söylediler.



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