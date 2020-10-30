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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kuşadası’nda 35 kişi hafif şekilde yaralandı, 4’ü ağır 100 hasarlı bina var

Kuşadası’nda 35 kişi hafif şekilde yaralandı, 4’ü ağır 100 hasarlı bina var

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun açıklaması

Deprem Hasarlı Bina 

-Depreme ilişkin görüntüler

( AYDIN )-Kuşadası’nda Yalçındağ Sitesi boşaltıldı AYDIN

- Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremle sarsılan Kuşadası’nda depremin bilançosu belli olmaya başladı.
Kuşadası’nda deprem sırasında 35 kişi hafif şekilde yaralanırken, 4’ü ağır olmak üzere 100 hasarlı bina olduğu öğrenildi. Depremin ardından Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi tarafından kriz masası kuruldu. İnşaat Mühendisleri Odası ile işbirliği yapan kriz masasının çalışmaları sonucu Kuşadası genelinde 4’ü ağır olmak üzere 100 hasarlı ev bulunduğu tespit edildi. Yapılan incelemenin ardından ağır hasarlı gören Türkmen Mahallesi’ndeki Yalçındağ Sitesi boşaltıldı. Bu arada, deprem sırasında bir çoğu panikle balkondan atlayanlardan oluşan 35 kişinin de hafif şekilde yaralandığı belirlendi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte Kuşadası’nda inceleme yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Günel ile birlikte yaptığı açıklamada, hasarlı bina tespitinin büyük ölçüde tamamlandığını ve 4’ü ağır olmak üzere 100’e yakın hasarlı bina bulunduğunu, bir sitenin boşaltıldığını söyledi.

Kuşadası Belediyesi ile birlikte vatandaşların mağduriyetinin giderilmesi için 24 saat görev yapılacağını açıklayan Çerçioğlu, ve Günel, İnşaat Mühendisleri Odası ile belediye ekiplerinin Kuşadası Merkezi ile birlikte Davutlar, Güzelçamlı ile tüm mahallelerde incelemelerin sürdüğünü söylediler.
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