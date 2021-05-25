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25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
- Kuşadası’nda 3 Mahalle’ye uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

- Kuşadası’nda 3 Mahalle’ye uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Operasyondan görüntüler

( AYDIN ) AYDIN

Uyuşturucu Uyuşturucu Operasyonu Uyuşturucu Madde Çeşmeli Şafak Operasyonu 


- Aydın’ın Kuşadası ilçesi’nde 3 Mahalle’ye eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
Narkotik köpekleriyle yapılan aramada saksı içerisine ekilmiş uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Düzenlenen operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı. Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Grup Amirliği ekipleri kentte uyuşturucuya izin vermiyor. Kuşadası’nda yapılan operasyonda İkiçeşmelik Mahallesi, Kadınlar Denizi Mahallesi ve Camiatik Mahallesi’nde daha önceden belirlenen evlere şafak operasyonu düzenledi.
Narkotik köpeği Arthur ile birlikte sabahın ilk saatlerinde yapılan operasyonda 16 Kök saksılara ekilmiş vaziyette boyları 15-30 cm arasında değişen Dişi Hint Keneviri bitkisi ve bir miktar Esrar Maddesi ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu malzemelerine narkotik ekipleri el koydu. Operasyonlarda M.S., T.D. ve B.Y. isimli kişiler gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 şüpheli adli makamlara sevk edildi. (EK-OD-
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