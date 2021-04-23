Kuşadası’nda 23 Nisan coşkusu 23 mahalleyi sardı



- Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı korona virüs salgını nedeniyle bu yıl da evlerde ve balkonlarda kutlanırken, Kuşadası Belediyesi kent sakinleri ile çocukların bayram coşkusunu doyasıya yaşayabilmesi için Tarihi Belediye Bandosu, DJ ve animatörler eşliğinde özel bir program düzenledi.

Kuşadası’nda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 101’inci kuruluş yıl dönümü pandemiye rağmen coşkuyla kutlandı. Sabah Atatürk Anıtı’na çelenk konulmasıyla başlayan kutlama programı, öğleden sonra Kuşadası Belediyesi’nin sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evlerinde kalmak zorunda olan çocuklar ve vatandaşlara yönelik düzenlediği özel etkinlikler ile devam etti. Etkinlikler kapsamında, Tarihi Kuşadası Belediye Bandosu gün boyunca kentin tüm mahallelerinde sokak konserleri verip, sevilen marşları seslendirdi. Bandoyla eş zamanlı olarak kırmızı-beyaz balonlar ve Türk bayraklarıyla süslenen 3 özel araç, DJ ve animatörler ile farklı mahallelerde çocuklara sevdikleri şarkılar ile 23 Nisan coşkusunu yaşattı. Balkonlara çıkan çocuklar ile aileleri, Kuşadası Belediyesi’nin dağıttığı bayrakları sallayıp bayram coşkusuna ortak oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabı üzerinden bir kutlama mesajı yayımladı. Belediye Başkanı Ömer Günel mesajında, “TBMM’nin kuruluşunun 101'inci yıl dönümü ve bu Cumhuriyetin mirasçıları olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Yüreklerimizdeki coşkuyu, sokaklara taşıdığımız nice 23 Nisanlara” ifadelerine yer verdi.



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