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22 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kuşadası’nda 2 sokak Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kuşadası’nda 2 sokak Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kusadasi kirazlı mahallesi karantına sokak göruntüsü

( AYDIN ) AYDIN

Koronavirüs Karantina Jandarma Kirazlı Kışla 


- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina başlatıldı. Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 2 sokakta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle karantina başlatıldı.Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, izolasyon kurallarına uyulmaması, ev ziyaretlerinin devam etmesi ve vaka sayısındaki artış sebebiyle Kirazlı Mahallesi'ndeki 2 sokakta, karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.Sokakların giriş çıkışlarında jandarma ekiplerinin görev yaptığı bildirildi.

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