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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşadası’na yazlıkçı akını: 1 günde 10 binden fazla araç giriş yaptı

Kuşadası’na yazlıkçı akını: 1 günde 10 binden fazla araç giriş yaptı

Kuşadası AVM önü

Hafta Sonu Doluluk Oranı Yerli Turist Trafik Yoğunluğu Hafta Sonu Tatili 

-Milli park trafik yoğunluğu genel görüntü

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde hafta sonu tatili nedeniyle yerli turistlerin akınına uğrarken, Milli Park yolunda uzun araç kuyruğu oluştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre tatil beldesine son 24 saatte 10 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden biri olan Kuşadası'na cumartesi ve pazar günlerini kapsayan 2 günlük hafta sonu tatili nedeniyle yerli turistlerin ilgisi yoğun oldu. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 23 derece olarak ölçüldüğü ilçeye İzmir, Manisa ve Denizli gibi yakın illerden araçlarıyla gelenler ilçe girişinde uzun kuyruk oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre Kuşadası’na son 24 saatte 10 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.Hafta sonu tatili için Kuşadası’na gelenlerin konaklamak için tercihi ise otellerden yana oldu. İlçede güvenli turizm sertifikası ile hizmet veren otellerdeki doluluk oranı yüzde 70’lere kadar ulaştı. Kuşadası'nın sahil bandı, AVM ve turistik çarşıların bulunduğu Sağlık Caddesi ile Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı'nda da yoğunluk yaşandığı gözlendi.
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