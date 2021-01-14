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14 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kuşadası Körfezi’ndeki tatbikat gerçeğini aratmadı

Kuşadası Körfezi’ndeki tatbikat gerçeğini aratmadı

Sahil Güvenlik tatbikatı genel görüntü

Tatbikat Harekete Geç 

-Sahilde ki vatandaş ile röportaj

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Sahil Güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği tatbikat, filmleri aratmadı. Silahların da kullanıldığı tatbikatı, sahilde ki vatandaşlar heyecanla izledi. Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığı bugün saat 14.30 sıralarında Kuşadası Körfezi’nde bir tatbikat gerçekleştirdi. Senaryoya göre, bir kişi ilk önce lastik botun içine saklandı. Bir süre sonra Sahil Güvenlik ekipleri sirenleri çalarak harekete geçti. Botun içerisinde bir kişi olduğunu tespit eden ekipler, siper alarak silahlarını çekti. Sahilde ki vatandaşlar durumu gerçek zannederek telefonları ile kayıt altına almayı unutmadı. Gerçeği aratmayan ve bir o kadar da heyecanlı olan tatbikatta, Sahil Güvenlik ekipleri, lastik botta ki suçluya tedbirli yanaştı. Üst araması yapan ekipler ters kelepçe ile suçluyu zapt ederek, gözaltına aldı. Şüphelinin bindiği lastik bot ise ekipler tarafından Sahil Güvenlik Karakolu’na götürüldü. Tatbikatı başarılı geçen Sahil Güvenlik ekipleri sahilde oturan vatandaşlara da heyecanlı dakikalar yaşattı.
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