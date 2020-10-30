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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Kuşadası geceyi sokakta geçiriyor

Kuşadası geceyi sokakta geçiriyor

geceyi parkta geçiren vatandaşlardan görüntü

Deprem Artçı Sarsıntı Çeşmeli Engelli Vatandaş 

-Çerçioğlu ve Günel'den görüntü
-vatandaşlara çorba dağıtılması

( AYDIN )- Büükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Günel ile birlikte parktaki vatandaşları ziyaret etti AYDIN

- Ege Denizi’nde meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından büyük korku yaşayan Kuşadalılar, artçı sarsıntıların devam etmesiyle birlikte evlerine girmiyor. Geceyi sokakta geçirmeye hazırlanan Kuşadalılar için Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi çadırlar kurup, yemek dağıtmaya başladı.
Depremin ardından Kuşadası’na gelen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte geceyi parklarda geçiren Kuşadalıları ziyaret etti. Çerçioğlu ve Günel, vatandaşlarla tek tek konuşarak sorunlarını dinledi ve yanlarında olduklarını söylediler. Depremin ardından İkiçeşmelik Mahallesi parkına giden Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu ve Kuşadası Belediye Başkanı Günel, parkta 8 adet sahra ve 30 adet de normal olmak üzere 38 çadır kurulduğunu ve tüm vatandaşlara maske dağıtıldığını açıklarken, engelli vatandaşların da otel ve tatil köylerine yerleştirilmeye başlandığını söylediler. Ayrıca, Büyükşehire bağlı AYBA ve Kuşadası Belediyesi’ne bağlı ARYA tarafından tüm vatandaşlara, 3 noktada geceyi sokakta geçiren vatandaşlara çorba ve ekmek dağıtımı yapılmaya başlandı.
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