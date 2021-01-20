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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kuşadası çevre yolundaki aydınlatma sorunu trafik kazalarına davetiye çıkarıyor

Kuşadası çevre yolundaki aydınlatma sorunu trafik kazalarına davetiye çıkarıyor

Kuşadası çevre yolundan, karanlık bölümlerden detaylı gör. var. (görüntü sırasıyla, Mehmet Tutucu (33), Bora Özsoy (34), Melih Herhay (34) röp’ler

( AYDIN ) - AYDIN

Trafik Kazası Sağlık Çalışanı 


- Kuşadası’nda çevre yolundaki aydınlatma sorunu trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Aydınlatma olmadığı için de hava karardığı andan itibaren neredeyse her gün özellikle Ege Mahallesi’ne paralel bölümlerde trafik kazası oluyor. Son olarak dün gece 61 yaşındaki bir sağlık çalışanının yolun karşısına geçerken aydınlatma olmaması nedeniyle hayatını kaybettiği trafik kazası bölge halkını artık isyan ettirdi. Mehmet Tutucu, Bora Özsoy ve Melih Herhay isimli vatandaşlar çevre yolunun hava karardıktan sonra korku yoluna dönüştüğünü belirterek, aydınlatma olmamasının trafik kazalarına davetiye çıkardığını belirttiler ve bir an önce önlem alınmasını istediler. (ZH-İK-
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