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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kuşadası çevre yolunda trafik kazası: 1 yaralı

Kuşadası çevre yolunda trafik kazası: 1 yaralı

-Kaza sonrası olay yerinden detaylı gör.

( AYDIN ) - AYDIN

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Aydın'ın Kuşadası ilçesinde çevre yolunda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Kuşadası-Selçuk çevre yolunda seyir halinde olan 09 BC 347 plakalı otomobil, sürücüsünün yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine Ege Mahallesi bölümünde refuje çarparak, karşı şeride geçti. Kazada araçta maddi hasar meydana gelirken, ağır yaralanan bayan araç sürücüsü M.N. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (ZH-OD-Y)
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