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24 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Kuşadası çevre yolunda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Kuşadası çevre yolunda motosiklet kazası: 1 ağır yaralı

Yaralıdan görüntüler

Motosiklet Kazası Ağır Yaralı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Ekiplerin müdahaleleri
-Ambulansın gidişi

( AYDIN ) AYDIN

- Aydın’ın Kuşadası ilçesi çevre yolunda meydana gelen motosiklet kazasında 28 yaşındaki bir genç ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, 09 ADT 518 plakalı motosikleti ile Kuşadası-Söke çevre yolunda seyir halinde olan 28 yaşındaki Uğur Ö. isimli genç, çevre yolunun Yavansu Mahallesi bölümünde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki çöp bidonuna çarparak sürüklendi. Kazada yaralanan Uğur Ö. , sağlık ekipleri tarafından ambulansla önce Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan genç, ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne sevk edildi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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