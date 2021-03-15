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15 Mart 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kuşadası Belediyesi pandeminin gerçek kahramanlarını unutmadı

- Kuşadası Belediyesi pandeminin gerçek kahramanlarını unutmadı

Kuşadası Belediye personeli hediye dağıtımı

( AYDIN ) AYDIN

Kutlay Sağlık Çalışanları 


- Kuşadası Belediyesi, pandemi döneminde gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan sağlık çalışanlarını 14 Mart Tıp Bayramı’nda unutmadı. Kentteki sağlık kuruluşlarını ziyaret eden Kuşadası Belediyesi Özel Kalem Müdürü Ömer Cevat Göğez, sağlık çalışanlarının Tıp Bayramı’nı kutlayarak hediyelerini verdi. Kuşadası Belediyesi, 14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle pandeminin gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarını ziyaret etti. Özel Kalem Müdürü Ömer Cevat Göğez, Güvercin Masa Gezici Ekibi ile birlikte Kuşadası’nda bulunan sağlık kuruluşlarını tek tek dolaşarak Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel adına Tıp Bayramı’nı kutladı. Sağlık çalışanları için özel olarak hazırlanan hediyeleri veren Göğez “Kendimizin ve en yakınlarımızın canlarını gönül rahatlığıyla emanet ettiğimiz değerli sağlık çalışanlarımız gerek korona virüs salgınını önlemek, gerekse de pozitif vakaları hayatta tutmak için var güçleriyle çalışarak bu savaşın yılmak, yorulmak bilmeyen neferleri oldular. Kendilerinin hakkını ödememiz mümkün değil. Başkanımız Ömer Günel adına tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, hepsine sağlıklı, güzel günler diliyoruz” dedi.
(OD-Y)
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