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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kuşadası Belediyesi’nden sahil şeridine yaz dokunuşu

Kuşadası Belediyesi’nden sahil şeridine yaz dokunuşu

Kuşadası Belediyesi park ve bahçeler müdürlüğü sahil peyzaj çalışmaları

Çevre Temizliği Yaz Mevsimi 

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( AYDIN ) AYDIN

- Kuşadası Belediyesi'nin “Daha Yeşil Bir Çevre” hedefiyle yürüttüğü çalışmalar sahil bandında aralıksız sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, rutin ot biçme, ağaç budama, çevre temizliği gibi işlerini sürdürürken bir yandan da yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte yeşil alanlarda peyzaj çalışması yürütüyor. Bu kapsamda son olarak Atatürk Bulvarı üzerinde yer alan sahil bandı rengârenk çiçeklerle süslendi. Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Ot biçme, yeşil alan düzenleme, park temizliği, ağaç budama gibi işlerine aralıksız devam eden ekipler, bir yandan da kente yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışıyor. Kuşadası’nın farklı noktalarında uygulanan modern peyzaj tasarımları ise vatandaşların büyük beğenisini topluyor. "Rengarenk bir görünüme kavuştu" Kuşadası Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler son olarak kent merkezindeki sahil şeridinde peyzaj çalışması yürüttü. Bu kapsamda sahil bandında bulunan peyzaj alanları ilk olarak bitkilerin sağlıklı bir şekilde yetişmesine elverişli olan humuslu toprakla kaplandı. Peyzaj alanlarına daha sonra Bodrum papatyası, Çeşme papatyası, gaura, gazaya ve polyanta gülü dikildi. Kuşadası sahili uygulanan peyzaj çalışmalarının ardından rengârenk bir görünüme kavuştu.
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