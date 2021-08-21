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Kuşadası Belediyesi’nden kentin yol sorunlarına hızlı çözüm
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21 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kuşadası Belediyesi’nden kentin yol sorunlarına hızlı çözüm

Kuşadası Belediyesi’nden kentin yol sorunlarına hızlı çözüm

Kuşadası Belediyesi fen işleri müdürlüğü çalışma genel görüntü

( AYDIN ) AYDIN

Doğalgaz Onarım Çalışması Gesi Turist 


- Kentin farklı mahallelerinde yürüttüğü yol yapım çalışmalarını aralıksız sürdüren Kuşadası Belediyesi, ilgili kurumlar tarafından yürütülen alt yapı çalışmalarının ardından vakit kaybetmeksizin yolların bakım ve onarımını yapıyor. Ekiplere, Acil Müdahale Koordinasyon Birimi araçlarında görevli personel de destek veriyor. Kuşadası Belediye Başkan Günel’in göreve gelmesinin ardından, Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kentin farklı mahallelerinde toplam 97 kilometre yol yapım çalışması yürüttü. Bu kapsamda Türkmen Mahallesi, Balıkçılar Meydanı, Kemal Arıkan Caddesi ve turistik çarşılar gibi kentin önemli noktalarında büyük bir değişim yaşandı. Pandemi sürecinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarını kentin sorunlarını gidermek için fırsata çeviren Kuşadası Belediyesi, Aydın Büyükşehir Belediyesi ile iş birliği içerisinde uzun yıllardır bekleyen alt yapı sorunlarını da giderdi. Kente yeni yollar kazandırmak için çalışan Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, belirlenen program dahilinde yol bakım ve onarım işlerini de sürdürüyor. Bu kapsamda özellikle elektrik, su, telefon, internet ve doğalgaz altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yollar onarılıyor. Ayrıca vatandaşlardan gelen talep üzerine programa alınan bölgelerde de asfalt, parke taşı ve kaldırım tamiratı çalışmaları yürütülüyor. Acil Müdahale Koordinasyon Birimi araçları ile iş birliği içerisinde son olarak Türkmen Mahallesi Sarı Konaklar Sitesi bölgesi, Güvercinada Caddesi Yılancı Burnu yol ayrımı ve Türkmen Mahallesi 307’nci sokakta onarım çalışması yürütüldü. (İÜD-MU-Y)
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