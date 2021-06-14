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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kuşadası Belediyesi kamu yararından taviz vermiyor

Kuşadası Belediyesi kamu yararından taviz vermiyor

Çalışmalardan detay

( AYDIN ) AYDIN

Salar Kamu Yararı İmar Planı Kamu Arazisi 


- Kuşadası Belediyesi, Soğucak Mahallesi’nde 1/1000 ölçekli imar planında kamuya terk edilmiş yol alanı olarak geçen 3 bin 700 metrekarelik bir arazide düzenleme çalışmasına başladı.
Söz konusu arazinin bir site yönetimi tarafından yasalara aykırı şekilde işgal edildiğine dikkat çeken Belediye yetkilileri, arazinin yol olarak düzenlenerek kamuya kazandırılacağını belirtti.
Kuşadası Belediyesi, kamuya ait olan ancak hukuka aykırı şekilde işgal edilen alanları kamu yararına düzenlemek için çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda son olarak Soğucak Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi üzerinde yer alan site yönetimi tarafından yasalara aykırı şekilde işgal edilen bir kamu arazisi tespit edildi. 1/1000 ölçekli imar planında kamuya terk edilmiş yol ve park alanı olarak geçen 3 bin 700 metrekarelik arazide bazı site sakinleri tarafından kullanılan peyzaj alanları kaldırılarak yol yapım çalışmasına başlandı. Belediye yetkilileri, çalışmalar kapsamında arazide bulunan hiçbir ağacın zarar görmeyeceğini, sadece budama işlemi yapılacağını belirtti.
Yol yapım çalışmalarının tamamlanmasının ardından vatandaşlar bölgede bulunan plajlara daha kolay şekilde ulaşabilecek. Kuşadası Belediyesi Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar, içlerinde bazı eski bürokratların da bulunduğu bir grup tarafından engellenmek istendi. İş makinelerinin önüne geçerek kamu yararına yürütülen çalışmaya itiraz eden grup, Emniyet ve Zabıta ekiplerinin çabaları sonucu geri çekildi. Böylece bölgede yol yapım ve çevre düzenleme çalışmalarına devam edildi. (İÜD-OD-Y)
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