Kuşadası Belediyesi 11 ayda 1 milyonun üzerinde maske dağıttı

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( AYDIN ) AYDIN



- Kuşadası Belediyesi, pandemi tedbirlerini elden bırakmıyor. Türkiye’de ilk vakanın görüldüğü 11 Mart tarihinden bu yana geçen 11 aylık süre zarfında toplum sağlığını korumak için aldığı önlemler ve yürüttüğü çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, esnafa ve vatandaşlara ücretsiz maske ve dezenfektan dağıtımını sürdürüyor. Pandemi gölgesinde geçen 2020 yılı boyunca kurumlara, esnafa ve vatandaşlara 1 milyonun üzerinde maske, 80 bin çift eldiven, 3 bin litre sıvı dezenfektan ve 30 bin adet küçük el dezenfektanı dağıtan Kuşadası Belediyesi, 2021 yılında da tedbiri elden bırakmamakta kararlı. Güvercin Masa ile Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yapılan maske ve dezenfektan dağıtımı çalışması kapsamında son olarak 50. Yıl Caddesi ile Bahçearası Sokak’ta faaliyet gösteren esnafa ve vatandaşlara maske ve dezenfektan ulaştırıldı. Ada Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi çatısı altında kurulan Emek Atölyeleri’nde, gönüllü kadınlar tarafından üretilen maskeleri alan vatandaşlar Kuşadası Belediyesi’ne teşekkür etti. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Covid -19 tehlikesi ortadan kalkana kadar tedbiri elden bırakmamakta kararlı olduklarını belirterek aşılama çalışmalarının başlamış olmasının rehavete neden olmaması gerektiğine dikkat çekti. Vatandaşları maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları konusunda bir kez daha uyaran Başkan Ömer Günel “Kuşadası Belediyesi olarak hemşehrilerimizin sağlığını korumak amacıyla gerekli tüm tedbirleri alıyoruz. Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz kamusal alanların hijyenini ve dezenfeksiyonunu sağlamak için çalışmalarını titizlikle sürdürürken Zabıta Müdürlüğümüz denetimlerini sıklaştırarak halk sağlığını tehlikeye atacak uygulamaların önüne geçmek için mücadele yürütüyor. Öte yandan Güvercin Masa ve Sağlık İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz ise Covid -19 salgınının ilk gününden itibaren vatandaşlarımıza ücretsiz maske ve dezenfektan ulaştırmayı sürdürüyor. Bu salgını ancak kurallara harfiyen uyarak atlatabiliriz. Bu konuda da vatandaşlarımızdan kendilerinin ve yakınlarının sağlığını korumak için gerekli duyarlılığı göstermelerini bekliyoruz” dedi.





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