Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Kuşadası Belediye Meclisi’nde mobil ikram aracı tartışması

Kuşadası Belediye Meclisi’nde mobil ikram aracı tartışması

Belediye Meclis toplantısından gör.

Büyük Felaket Meclis Üyesi Toplantı Felaket Hasarlı Bina 

-CHP’li meclis üyesi Emre Fazlılar ve AK Partili meclis üyesi Tacettin Özden’den gör. Belediye Başkanı Ömer Günel’in konuşması

( AYDIN )- Belediye Başkanı Günel “ ihtiyaçtan tasarruf olmaz “ dedi, bu kez tüm üyeler evet oyu verdi AYDIN

- Kuşadası Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı’na, Mobil İkram Aracı kararı damga vurdu. Belediye Meclisi’nin CHP’li üyelerinin ikinci bir Mobil İkram Aracı alınması ile ilgili önergesine, aynı konu ile ilgili olarak daha önce ret oyu veren AK Parti Grubu, Belediye Başkanı Ömer Günel'in açıklaması üzerine kabul oyu verdi. Başkan Günel, “ İhtiyaçtan tasarruf olmaz “ Önergenin kabul edilmesinin ardından söz alan CHP’li Belediye Meclis Üyesi Emre Fazlılar “Oybirliği ile alınan bu karar kentimiz için hayırlı olsun. Umarım bir daha doğru kararlar almak için büyük felaketler yaşanması gerekmez” diye konuştu.
AK Parti Grubu adına söz alan Meclis Üyesi Tacettin Özden, teklife daha önce tasarruf gerekçesi ile karşı çıktıklarını savundu. Başkan Ömer Günel ise “İhtiyaçtan tasarruf olmaz” diye cevap verdi. Kuşadası Belediye Meclisi Kasım Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında Kuşadası Belediyesi Davutlar Hizmet Binasında gerçekleşti. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların ele alındığı toplantıda Belediye Meclis Üyeleri Emre Fazlılar, Evrim Karakoz, Ali Kotan, Seyfi Seyhan Suvari ve Oğuzhan Turan tarafından verilen ikinci bir mobil ikram aracı alımı konusundaki önergesi de görüşüldü. Mobil ikram aracı ile 3 günde 20 bin kase çorba dağıtıldı Önergede 14 Ekim’de hizmete başlayan Mobil İkram Aracının, Ege Denizi’nde Cuma günü yaşanan 6.9 büyüklüğündeki depremin ardından geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara çorba ve kumanya dağıtımı sırasında çok önemli bir işlev üstlendiği belirtilerek ikinci bir araca ihtiyaç duyulduğu ifade edildi. Önergede; Kuşadası’nda çok şiddetli hissedilen deprem neticesinde Kuşadası Belediyesi’ne 1500’ün üzerinde hasarlı bina başvurusu yapıldığı, bunlar içerisinde 56 adedinin ağır hasarlı olduğunun tespit edildiği vurgulandı. Deprem nedeniyle evlerine giremeyen vatandaşlara Mobil İkram Aracı ile 3 günde 20 bin kase sıcak çorba dağıtımı yapıldığı belirtilerek toplam 265 kilometrekarelik alana sahip Kuşadası’nda ikinci bir ikram aracı ile seyyar jeneratör ihtiyacı bulunduğuna dikkat çekildi. “Doğru karar almak için felaketi beklememeliyiz” Önerge toplantıya verilen arada görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. Komisyondan ikinci bir mobil ikram aracı alımının uygun olacağı yönünde karar çıkmasının ardından önerge oylamaya sunuldu. İlk mobil ikram aracı alımının gündeme geldiği Meclis toplantısında ret oyu veren AK Parti Grubu’nun da “kabul” oyu vermesiyle önerge oybirliğiyle kabul edildi. (ZH-İK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı