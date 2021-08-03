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Kuş Cenneti’nde çıkan yangının tahribatı görüntülendi
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3 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Kuş Cenneti’nde çıkan yangının tahribatı görüntülendi

Kuş Cenneti’nde çıkan yangının tahribatı görüntülendi

drone görüntüleri

( ANKARA - DRONE) ANKARA

Yangın Altın Aydın Yangına Müdahale Aydın 


- Türkiye’nin eşsiz güzelliklerinden biri olan Kuş Cenneti’nde çıkan yangının yol açtığı tahribat, dron ile havadan görüntülendi.Dün akşam saatlerinde Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bulunan Nallıhan Kuş Cenneti’nde sazlık alanda, trafodan kaynaklanan arıza sebebiyle yangın meydana geldi. Yangınının sazlık alana sıçramasının ardından çok sayıda söğüt ağacı ve sazlık alan alevlere teslim oldu.Yangını gören vatandaşlar itfaiye, orman ve belediye ekiplerine haber verdi. Ekiplerin olay yerine gelmesini beklemeden çevre sakinleri yangına müdahale etmeye başladı.
Ekiplerinde olay yerine hızlıca gelmesinin ardından, yangın kuşların yaşadığı alana ulaşmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Günün aydınlanmasının ardından yangının yol açtığı tahribat dron ile görüntülendi.
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