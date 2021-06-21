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21 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Kuryeyi alıkoyduğu iddia edilen İpek Hattat'ın yargılandığı davada karar açıklandı

Kuryeyi alıkoyduğu iddia edilen İpek Hattat'ın yargılandığı davada karar açıklandı

arşiv görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Para Cezası Diana Hapis İstemi Sanık Avukatı Irak 


- Tabletinin tamir edilemediği gerekçesiyle bir kuryeyi evinde saatlerce alıkoyduğu iddia edilen Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat ile iki sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Hattat'ın 1 yıl 9 ay 20 gün hapisle cezalandırılmasına karar verilirken, cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Tabletinin tamir edilemediği gerekçesiyle bir kuryeyi evinde saatlerce alıkoyduğu iddia edilen Hattat Holding Yönetim Kurulu Üyesi İpek Hattat'ın 5 ayrı suçtan 32 yıl kadar, tutuksuz sanıklar Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven'in ise 2 ayrı suçtan 25 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı. İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanıklar katılmazken, müşteki Renas Demirbaş ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatı müvekkilinin tüm suçlardan beraatini talep etti. Müşteki Renas Demirbaş ise şikayetinin devam ettiğini söyledi.

Kararını açıklayan mahkeme İpek Hattat'ın, 'mala zarar verme' suçundan 1 ay 20 gün, 'hürriyeti tahdit' suçundan 1 yıl 8 ay, 'hakaret' suçundan ise bin 500 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına hükmetti. Verilen cezalarda hükmün açıklanması geri bırakıldı. Diğer 2 sanık ise tüm suçlardan beraat etti. İddianameden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, şüpheli İpek Hattat'ın, ‘Konutta birden fazla kişi ile yağma', ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', ‘Mala zarar verme', ‘Hakaret' ve ‘Tehdit' suçlarından 12 yıldan 32 yıla kadar hapsi istenirken, diğer şüpheliler Hüseyin Sami Yüzer ve Veysel Güven için ise ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' ve ‘Konutta birden fazla kişi ile yağma' suçlarından ayrı ayrı 11'er yıldan 25'er yıla kadar hapisleri talep edilmişti.
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