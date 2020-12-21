Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kuryeye çarpan araç kaçtı, kurye yerde acı içinde kıvrandı

Kuryeye çarpan araç kaçtı, kurye yerde acı içinde kıvrandı

Yerde yatan yaralı

İlk Müdahale Hastane Akalan Allah 

-Röportaj
-Ambulans
-Motosiklet
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Bayrampaşa O-3 yolu üzerinde seyir halinde olan kuryeye arkadan gelen araç çarparak kaçtı. Motor sürücüsü kaza sonucunda yaralandı. Kaza akşam saat 23.00 sıralarında Bayrampaşa O-3 yolu üzerinde yaşandı. Plakası alınamayan bir araç 34 JL 6949 plakalı motokuryeye çarparak yere düşemesine neden oldu. Kazada bacağından ve boynundan yaralanan Abdurrahman G. ambulans gelene kadar yerde acı içinde kıvrandı. Sürücüye ilk müdahale çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapıldı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı. Motosiklete vurup kaçan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı. Kazayı gören bir vatandaş “Vurup kaçtı. Ben arkadan geliyordum. Benim odaklandığım nokta motorcunun düşmesiydi. Motorcuya yardım ettim. Arabadan parçalar var zaten inşallah yardımcı olurlar.” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement