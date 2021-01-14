Kuryenin motosiklette bıraktığı cep telefonu kaşla göz arasında böyle çalındı

-Hırsızın gelmesi

-Etrafa bakması

-Telefonu çalıp uzaklaşması

--Cep telefonu-

-Şahsın emniyete getirilmesi



( İSTANBUL -ÖZEL)- Kağıthane’de motosikletli kuryenin cep telefonunu çalan hurdacı yarım saat sonra yakalandı İSTANBUL



- Kağıthane’de markete giren kuryenin motosikletinde bıraktığı cep telefonu, hurdacı bir şahıs tarafından kaşla göz arasında çalındı. Hırsızlık anı kameralara yansırken, ihbar üzerine harekete geçen Kağıthane Devriye Ekipler Amirliği görevlileri hırsızı, yarım saat sonra kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Olay, dün saat 13.00 sıralarında Kağıthane Ortabayır Mahallesi Taşatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletli kuryelik yapan Bünyamin B. bir şeyler satın almak için markete girdi. Telefonunu motosikletin üstünde bırakan B. alışveriş yaptığı esnada hurdacı görünümlü bir hırsız motosikletine yanına yanaştı. Üzerinde cep telefonunu gören şahıs kaşla göz arasında telefonu çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Kağıthane polisi hırsızı yarım saatte yakaladı Olayın ardından motosikletine geri dönen B.’nin “motorumdan telefonum çalındı” ihbarı üzerine olay yerine Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, marketin güvenlik kamerasından şahsın eşkalini belirleyerek bölgedeki ekiplere aktardı. Eşkalini duyan Kağıthane polisi, olayın yaşandığı cadde üzerinde arama ve yakalama çalışmalarına başladı.

Çalışmalar sürdüğü esnada eşkale uyan şahsın el arabasıyla cadde üzerinde seyrettiğini gören polis, hemen durdurarak üst aramasını yaptı. Yapılan aramalarda çaldığı cep telefonu ele geçirilirken hırsız Regaip S. ise yakalandı. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak ve adli işlemleri yapılmak üzere Gültepe Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan Regaip S. adliyeye sevk edildi.



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