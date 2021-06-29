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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Kurye Taksim Meydanında önce kadına çarptı, sonra yere savruldu

Kurye Taksim Meydanında önce kadına çarptı, sonra yere savruldu

Düşen kuryeden detay ve genel görüntüler

( İSTANBUL - ÖZEL)- Yere düşen kurye bacağından yaralanarak hastaneye kaldırıldı İSTANBUL

Polis Hastane Şahit Sağlık Ekipleri Direksiyon 


- Taksim Meydanında kurye motosikletteki direksiyon hâkimiyetini kaybettikten sonra önce yolda yürüyen kadına çarptı, ardından yere düştü. Bacağından yaralanan kurye ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim Meydanında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 34 DSH 802 plakalı motosikletle kuryelik yapan Sadri Can Öztürk seyir halinde olduğu esnada direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yürüyen bir kadına çarparak yere düştü. Kuryenin kaza yaptığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yaralı yatan motosikletliyi ambulans ile hastaneye götürdü. Çevrede bulunan görgü şahitlerinin bilgisine göre de kuryenin çarptığı kadın yerinden kalkarak gittiği öğrenildi. (MFD- MB-ÖFA
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