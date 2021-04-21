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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kurye motosikleti ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Olay yerinden görüntü

Polis Fabrika Trafik Kazası Polis Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-Motosikletin görüntüsü
-Otomobilin görüntüsü
-Polis ekiplerinin incelemesi
-Yola savrulan paketlerin görüntüsü
-Ambulansın görüntüsü
-Detay görüntüler

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray'da paket servisi yapan kurye motosikleti ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 10. Bulvarda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantanın kuryeliğini yapan Ömer A. (23) idaresindeki 68 KR 387 plakalı Küba marka motosiklet, Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bir fabrikaya siparişini götürürken organize yolunda Durmuş A. (22) yönetimindeki 68 DR 244 plakalı Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu motosikletteki paketler yola savrulurken, otomobilde hasar oluştu. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosiklette bulunan yolcu Uğurcan E. (25) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (YC-
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