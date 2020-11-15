Kuruyemişçiye giren güvercinler çalışanlara zor anlar yaşattı - SAKARYA
- Dükkana giren güvercinler - Çalışanların güvercinleri yakalayarak dışarı çıkarması Sakarya 'da kuruyemişçiye giren güvercinler çalışanlara zor anlar yaşattıSAKARYA (AA) - Sakarya 'nın Adapazarı ilçesinde kuruyemişçi dükkanına giren güvercinler, çalışanlara zor anlar yaşattı.Yeni Bosna Caddesi'ndeki bir kuruyemişçi dükkanına, içeride müşteriler olduğu sırada güvercinler girdi.Dükkandaki paketli ürünlerin ve tavanda asılı levhaların üzerine konan güvercinler, çalışanlara zor anlar yaşattı.Güvercinleri bir süre sonra elleriyle yakalayıp dışarı çıkarmayı başaran çalışanlar, daha sonra kuşları doğaya saldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım