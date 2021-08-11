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Kurutmalık işi yaparken yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti
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11 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kurutmalık işi yaparken yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

Kurutmalık işi yaparken yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

Adli tıp genel ve detay görüntüler,

İlk Müdahale Hastane Sağanak Yağış Sağlık Ekipleri Sağanak 

-Cenaze aracının gelişi,
-Cenazenin araca konması,
-Aracın çıkış yapması,
-Genel ve detay görüntüler,
-Ölen gencin sağlık fotoğrafı,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te, mevsimlik kurutmalık işi yaptığı esnada üzerine yıldırım düşen 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Olay, dün akşam saatlerine doğru Şahinbey ilçesi Yeşilkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede bulunan tepelik alanda mevsimlik kurutmalık işi yapan Mehmet Deniz'e (21), etkili olan sağanak yağış sırasında yıldırım isabet etti. Yıldırımın isabet ettiği Mehmet Deniz, ağır yaralandı. Talihsiz adam, çevredeki iş arkadaşlarının ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Uzun süre kalp mesajı yapıldı, hayata döndürülemedi Ambulansla hastaneye götürülen Mehmet Deniz'in kalbi seyir halindeyken durdu. Ambulansta ve hastanede uzun süre kalp mesajı yapılan talihsiz genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mehmet Deniz'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
(SVY-SD-
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