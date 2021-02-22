Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Kuruma tehlikesi altındaki Efir Göleti, son yağışlardan sonra tekrar doldu

- Kuruma tehlikesi altındaki Efir Göleti, son yağışlardan sonra tekrar doldu

SİMAV’IN EFİR SULAMA GÖLETİ GENEL GÖRÜNTÜSÜ

Tarım Sağanak Yağmur Yağan Kar Yağışı Trol 

-ÖMER ÖZÇELİK İLE RÖPORTAJ
-EFİR SULAMA GÖLETİ GENEL GÖRÜNTÜSÜ

( KÜTAHYA ) KÜTAHYA

- Kütahya’nın Simav ilçesinde, kuruma tehlikesi altındaki Efir Göleti, son yağışlardan sonra tekrar doldu. 2012 yılında tarım arazilerinin sulanması amacıyla yapılan Efir Göleti'ndeki su seviyesi, kuraklık sebebiyle yüzde 10’a kadar düşmüştü.Bölgede son 15 gün içindeki sağanak yağmur ve kar yağışı, gölete hayat verdi. Kuruyan alanların tamamen su ile kaplandığı görüldü.
Efir köyünde yaşayan Ömer Özçelik, son zamanlardaki kuraklık sebebiyle göletteki su seviyesinin yüzde 10 civarına kadar indiğini belirtti.
Özçelik, “Son yağan kar ve yağmurlardan sonra su seviyesinin yüzde 85’e yükseldiğini gördük. Göletteki suyun kontrollü olarak kullanılmasını, salma yöntemi ile arazi sulanmamasını tavsiye ediyorum” dedi.
(MEİ-EFE)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Kar Yağışı Hayatı Böyle EtkilediKar Yağışı Hayatı Böyle Etkiledi
Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!Sıcak, bahar havası derken… Bu manzaraya uyandılar!
Doğuda kar esaretiDoğuda kar esareti
Kars beyaza büründüKars beyaza büründü
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı