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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu

Kuru otları tutuşturan çocuklar 15 konteynerin yanmasına neden oldu

yangından genel, detay

( MUĞLA )- İşçilerin kaldığı konteynerler alev alev yandı MUĞLA

İnşaat Şirketi Güvenlik Önlemi 112 Acil Servis İnşaat İşçileri Yangına Müdahale 


- Muğla’nın Bodrum ilçesinde bulunan bir inşaat şirketine ait işçi konteynerleri alev alev yandı. İşçilerin çalışma saatinde yanan konteynerler küle döndü. Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Mahallesi'nde bulunan bir inşaat alanına yakın bir noktada iddiaya göre oyun oynayan çocukların kurumuş otları tutuşturması sonucu yangın çıktı. Alevler inşaat işçilerinin kaldığı konteynerlere sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle tüm konteynerleri alevler sardı. Yaklaşık 15 konteyner küle döndü. İşçilerin çalışmada olması olası bir faciayı önledi. İnşaat şirketine ait itfaiye aracı, yangına ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ise Bodrum itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İşçilerin kaldığı konteynerler tamamen küle döndü. 1 kişi yanarak yaralanırken, 2 kişinin ise dumandan etkilendiği öğrenildi. Jandarma ekipleri etrafta güvenlik önlemi alırken 112 acil servis ekipleri ise hazır bekledi. Yangın yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangından yaralanan ve dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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