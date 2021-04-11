Kurtuluş temalı ışık ve havai fişek gösterisi Şanlıurfa semalarını süsledi

-Etkinliğe gelen vatandaşlardan detay

-Helikopter detayı

-Vatandaşlardan röportaj

-Genel detaylar



( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 101. Yıldönümü dolayısıyla, Urfa Kurtuluş Etkinlikleri kapsamında ışık ve havai fişek gösterisi gökyüzünü süsledi. Büyükşehir Belediyesi, 11 Nisan etkinlikleri kapsamında her gün binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Dünya’nın en büyük doğal akvaryumu Balıklıgöl ışık ve lazer gösterisi ile vatandaşlara unutulmaz bir akşam yaşattı. Mappıng ışık ve lazer gösterisini vatandaşlar dikkatle ve bayraklarla izlemesi gözlerden kaçmazken, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ise vatandaşlarla beraber gösteriyi izledi. Mappıng ışık ve lazer gösterisinin ardından Başkan Beyazgül’ün havai fişek butonuna basması ile beraber tarihi Balıklıgöl platosunda havai fişek gösterisi de yapıldı. (MB-LO-Y)



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