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01 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Kurtuluş’ta geleneksel kutlama, gece yarısı bardak ve şişeleri sokağa attılar

Kurtuluş’ta geleneksel kutlama, gece yarısı bardak ve şişeleri sokağa attılar

Mahalle sakinlerinin kutlamaları

Yılbaşı Gesi Yeni Yıl 

-Yerlere atılan bardak ve cam şişeler
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )- Camlara çıkarak tencere ve kaşıkları birbirine vurarak yılbaşına girdi- Kurtuluş’ta geleneksel yeni yıl kutlaması korona virüs gölgesinde gerçekleşti İSTANBUL

- Her yıl geleneksel olarak kutlanan ve renkli görüntülere sahne olan Kurtuluş’taki tencere, tavalı yılbaşı kutlamaları bu sene korona virüs gölgesi altında geçti. Pencere ve balkonlara çıkan vatandaşların coşkusuna, yoldan geçen araçlar korna çalarak eşlik etti. Şişli Kurtuluş’taki mahalle sakinleri, balkon ve camlara çıkarak tencere ve tavalı yeni yıl kutlaması gerçekleştirdi. Her yılbaşında devam eden gelenek bu sene de sürdü. Apartmanlarının balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar yeni yıla dakikalar kala tencere, tava ve kaşıkları birbirine vurarak çalmaya başladı.
Buna eşlik eden bazı vatandaşlar ise evinin penceresinden meşale yakarak, yılbaşı coşkusunu doruklara çıkardı. Çaldıkları tencere ve tavalarla geri sayım yapan mahalle sakinleri, saatler 00.00'ı gösterdiğinde camlardan şişe ve bardak fırlattı. Pencerede ve balkonlardaki vatandaşların coşkusuna, yoldan geçen araçlar da korna çalarak eşlik etti. (MB-
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