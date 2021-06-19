Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kurttan kaçıp kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Kurttan kaçıp kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

Ekiplerin kurtarma çalışması

Mahsur Kaldı Jandarma Kayalı Bild Keçi 

-Keçinin kurtarılması
-Genel ve detaylar

( TUNCELİ ) - TUNCELİ

- Tunceli’de kurttan kaçıp kayalıklarda mahsur kalan keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. Edinilen bilgiye göre, Pertek ilçesi Çataksu Köyüne bağlı Aşağıyakabaşı Mezrasında Ali Kaplan’ın sürüsüne kurt saldırdı. Saldırı sonucu keçilerden biri kaçarken kayalara sıkışarak mahsur kaldı. Sahibi, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri sarp kayalıklarda mahsur kalan keçinin kurtarılması için İl AFAD Müdürlüğünden destek istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri, kayalıklarda mahsur kalan keçiyi halat yardımı ile kurtararak sahibine teslim etti. (ET-CK-Y)
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement