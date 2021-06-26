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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki 70 hayvan telef oldu

Kurtların saldırısına uğrayan sürüdeki 70 hayvan telef oldu

Telef olan hayvanlar

( HAKKARİ ) HAKKARİ

Hayvancılık Saldırı Hayvan 


- Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde kurtların saldırısına uğrayan sürüden 70 küçükbaş hayvan telef oldu.Şemdinli ilçesine bağlı Yaylapınar köyünde gece geç saatlerde koyun sürüsüne saldıran kurtlar çok sayıda hayvanı telef etti. Çobanlar sabahın erken saatlerinde etrafta yayılan hayvanlarını ararken gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.Köyde hayvancılık ile uğraşan İsmail Altun, "Gece kurtlar tarafından hayvanlarımızı saldırı olmuş ve yaklaşık 70'i telef oldu. Çok sayıda da kayıp hayvanımız var. Köy halkıyla kayıp koyunları aramaya başlayacağız" dedi.

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