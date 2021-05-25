-Mahalle muhtarının konuşması



( MERSİN ) MERSİN



- Mersin´in Silifke ilçesinde kırsal mahalleye inen kurtlar 18 küçükbaş hayvanı telef etti. Edinilen bilgiye göre olay ilçeye bağlı Seydili Mahallesinde yaşandı. Yetiştirici Hakan Bolat´a ait küçükbaş hayvanların bulunduğu ağıla giren kurtlar 18 hayvanı telef etti, onlarcasını da yaraladı. Yetiştiriciler ağıllarına geldiklerinde korkunç manzarayla karşılaştı. Mahalle Muhtarı Mustafa Doğan, "Mahallemizde üzücü bir olay yaşadık. Yabani kurtlar tarafından koyunlar telef edildi. Koyun yetiştiriciliği yapan Hakan Bolat´ın 38 koyununun 18´i telef oldu, 10 tane koyunda yaralandı. Bu üzücü durumu bütün mercilere bildirdik. Umarım üreticimizin zararları karşılanır" diye konuştu.

(HSY-

