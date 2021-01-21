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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kurtarma ekipleri de yolda kaldı

Kurtarma ekipleri de yolda kaldı

Görüntü (cep telefonu):

Hafta Sonu Hava Sıcaklıkları Cep Telefonu Sağlık Ekipleri Kar Yağışı 

-Yolda seyir eden ambulans, ambulansın vatandaşlar tarafından itilmesi, ambulansın traktör ile çekilmesi,
-yolda kalan ambulans ve itfaiyeden fotoğraflar

( GAZİANTEP )- Bu kez ekipleri vatandaşlar kurtardı GAZİANTEP

- Gaziantep'te yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle vakaya giden 112 ve itfaiye ekipleri de yolda kaldı. Zorlu kış koşullarına rağmen yoğun çaba sarf eden ekiplerin yardımına ise vatandaşlar yetişti. Gaziantep'in Nizip ilçesinde ağıl göçmesi ihbarı üzerine yola çıkan 112 sağlık ekipleri ve 110 itfaiye ekipleri yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kaldı. kara saplanan ve patinaj yapan aracı kurtarmaya çalışan itfaiye erleri ve sağlık ekiplerinin yardımına ise mahalleli yetişti. İtfaiyeyi iterek kardan kurtaran vatandaşların, ambulansı itme çabaları ise sonuçsuz kaldı. Uğraşlar sonucu kurtarılamayan ambulans, bir mahallelinin olay yerine getirdiği traktör ile çekilerek, kardan çıkarıldı. Sıcaklık -3 dereceye düştü Öte yandan kar yağışının durduğu Gaziantep'te hissedilen hava sıcaklıkları ise gece -3 dereceye kadar düştü. Sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar sıfır derecenin altında seyir etmesi beklenirken, hafta sonunda ise hissedilen sıcaklıkların -6 dereceye kadar düşeceği belirtildi.
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