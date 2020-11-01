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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Kurtarma çalışmaları 50. saatinde devam ediyor

Kurtarma çalışmaları 50. saatinde devam ediyor

Arama kurtarma çalışmalarından drone görüntüleri

Yarış Deprem Alabalık Deprem Bölgesi Aktüel 

-Çalışmalardan aktüel görüntüler

( İZMİR -DRONE)-Doğanlar apartmanında enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor İZMİR

- İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 50. saat geride kalırken, depremin yıktığı Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanındaki çalışmalar havadan görüntülendi. İzmir’in Seferihisar ilçesinde meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 50. saat de geride kaldı. Bayraklı ilçesinde bulunan Doğanlar Apartmanı ise deprem nedeniyle enkaza döndü. Büyük bir titizlikle kurtarma çalışmalarını yürüten ekipler, enkaz altında kalan vatandaşlara ulaşmak için zamanla yarışıyor. Enkaza birçok bölgeden müdahale eden ekipler, zaman zaman sessizliğe bürünerek enkaz altından gelebilecek umut verici bir ses alabilmek için dinleme yapıyor. Bugün sabah saatlerinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı enkazda ekipler sağ kalan vatandaşlara ulaşabilme umuduyla çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar havadan görüntülendi. Kalabalık bir ekibin görev aldığı Doğanlar Apartmanında ekiplerin arama kurtarma faaliyeti farklı farklı bölgelerden devam ediyor.
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