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Kurtarılan vatandaşlar Kozan’a sevk ediliyor
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Kurtarılan vatandaşlar Kozan’a sevk ediliyor

Kurtarılan vatandaşlar Kozan’a sevk ediliyor

Yangın bölgesinde kurtarılan sinir geçire kadının görüntüsü

Yangın Gesi Orman Yangını Yangına Müdahale 

-Yangın bölgesinden kurtulan kişilerden genel ve detay görüntüler
-Yangından genel görüntüler
-Kurtulan vatandaşlardan genel ve detay görüntüler

( ADANA )- Yangından kaçan ve gözyaşlarına boğulan kadın: ”Ailem yanıyor” ADANA

- Adana’nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Yangından kurtarılan vatandaşlar; Kozan belediyesi, AFAD, UMKE, Kızılay ekipleri tarafından Kozan’da yakınlarının yanına, kalacak yeri olmayanlar ise öğrenci yurduna yerleştiriliyor. Adana’nın Kozan ilçesinde bugün saat 16.00 sıralarında başlayan yangın hızla büyüyerek Kızlarsekisiz, Gökgöz, Salmanlı, Akarca, Akdam bölgelerinde etkili oldu. Çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerin, yangına müdahalesi sürüyor. Saatte 70 kilometre hızla esen rüzgar nedeniyle ekipler yangına müdahale ederken zor anlar yaşıyor. “20 aile yangından kurtarıldı” Yangın bölgesinde bulunan Kozan Belediyesi ekipleri, 20 aileyi kurtardı. Kurtarılan aileler Kozan merkeze gönderildi. Bölgede ekiplerin önceliği çevredeki vatandaşların tahliyesi olurken Adana Valisi Süleyman Elban, Orman Genel Müdür Yardımcısı, İl Jandarma Komutanı, Kozan Belediyesi ekipleri sahada incelemelerde bulundu. Kozan Belediyesi Zabıta ekipleri yangın bölgesinde mahsur kalıp kurtarılan 20 aileyi, Kızılay aracılığı ile Kozan merkeze göndermeye devam ediyor. “Sinir krizi geçirdiler" Yangın bölgesinden kurtulan bir kadın gözyaşlarına boğularak sinir krizi geçirdi. Gözyaşları içerisinde ağlayan kadın,” ailem yanacak nasıl sakin olacağım ben” diyerek isyan etti.
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