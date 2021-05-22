Kurtardığı kediyi sahiplendi

-EVDE BAKMASI

-BELEDİYE PERSONELİ RÖPORTAJ



( MUĞLA ) MUĞLA



- Muğla'nın Bodrum ilçesinde kapısı kilitli sarnıcın içine giren yavru kedi belediye ekiplerince kurtarıldı. Kedinin içinde bulunduğu sarnıcın kapısını açmak için gelen belediye personeli Şenol Direk, kurtarılan kediyi sahiplenerek evine götürdü.Kumbahçe Mahallesi Rasathane Sokak içerisinde bulunan sarnıcın içerisinden kedi sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu Bodrum Belediyesi’ne bildirdi. Zabıta ekipleri ihbar üzerine bölgeye gittiklerinde sahibine ulaşılamayan sarnıcın kapısının kilitli olmasından dolayı Destek Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Cemil Gündüz’ün gözetiminde kapıyı açan ekipler, içeride bulunan dolabın arkasına saklanan yavru kediyi bulunduğu yerden alarak dışarı çıkarttı.Bodrum Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğü'nde demir atölyesi sorumlusu olarak görev yapan 24 yıllık belediye personeli Şenol Direk, kilitli kapıyı açmak için gittiği görevi sonrası sarnıç içinde mahsur kalan kediyi sahiplendi. Evli ve üç çocuk babası Direk, çocuklarının hayvanları çok sevmesinden ve yavru kedinin tek başına olmasından dolayı kediyi sahiplendiğini belirterek, "Kumbahçe'de sarnıcın içinden kurtardık malum bakıma muhtaç, biz de sahiplendik. Malum bunlar dil ağız söylemez, bakıma muhtaç. Bakıp, büyütüp, yetiştireceğiz" dedi.



