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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Kürtaj yaptıran kadın iki çocuğunu hastanede bırakıp kaçtı

Kürtaj yaptıran kadın iki çocuğunu hastanede bırakıp kaçtı

Çocukların hastaneden alınması

Hastane Kamera Kürtaj Basın Mensupları Irak 

-Polis aracına getirilmesi
-Kızın kameraya saldırması
-Polis aracına konup götürülmesi

( ADANA )- Adana’da kürtaj yaptıran kadın, biri 3, diğeri 14 yaşındaki iki çocuğunu hastanede bırakıp kaçtı- Kadın, kendisine ulaşan çocukları hastanede unuttuğunu öne sürdü ADANA

- Adana’da hastanede kürtaj yaptıran kadın, 3 ve 14 yaşındaki iki çocuğunu hastanede bırakıp kaçtı. Edinilen bilgiye göre olay, Yüreğir Devlet Hastanesinde meydana geldi. İddiaya göre, Rim El Ali, 3 yaşındaki oğlu Yusuf El Ali ve 14 yaşındaki Ayşe El Ali isimli çocuklarını yanına alarak hastaneye kürtaj olmaya geldi. Rim El Ali kürtaj olurken, çocuklar da annelerini doğum servisinde beklemeye başladı.
Anne, kürtaj olduktan sonra tuvalete gitme bahanesiyle hasta odasından çıkıp bir daha geri dönmedi. Hasta bakıcılar, odada sadece çocuklar olduğunu görünce annelerini sorup doğum servisinde bir süre kadını aradı. Ancak anne bir türlü bulunamayınca Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine bilgi verildi.
Olay yerine gelen ekipler, iki çocuğu alıp anneyi aramaya başladı.
Çocuklardan Ayşe El Ali, kendisini bırakan annelerine kızgınlığını basın mensuplarına saldırarak çıkardı. Polis, bir süre sonra anneyi buldu. Anne, ifadesinde çocukları bırakıp kaçmadığını, kürtajdan sonra hastanede unuttuğunu öne sürdü. Polis çocukları anneye teslim etti. (FKE-CC-Y)
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