Küresel ısınmaya karşı ceviz fidanlı önlem

-Çiftçilerden detaylar

-Çiftçilerden Döndü Külcü'nün konuşması

-Çiftçilerden Sami Külcü'nün konuşması

-Amerikalı firma temsilcisi Özlem Bavatekin'in konuşması

-Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk'ün konuşması

-Fidanların dikilmesi



( MANİSA )- Amerikalı firma küresel ısınmaya ve kuralığa karşı Manisa’da ceviz fidanı dikti MANİSA



– Manisa’nın Alaşehir ilçesinde Amerikalı bir firma tarafından hem ilçe ekonomisine katkı sağlamak hem de küresel ısınma ve kuraklığa karşı önlem alınması amacıyla çiftçilere 3 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.Amerika’da faaliyet gösteren bir firma, uluslararası yürüttüğü çevreci hareketi Manisa’nın Alaşehir ilçesinde sürdürdü. Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk’ün girişimleri sonucunda, dünya çapında karbon ayak izlerinin azaltılması, küresel ısınmanın ve kuraklığın önüne geçilmesi için başlatılan ağaçlandırma çalışması Alaşehir’de gerçekleştirildi.

Alaşehirli olan ve Amerika’da özel bir firmada tekstil mühendisi olarak çalışan Özlem Bavatekin’in elçilik ettiği çevreci hareket ile ilçenin Horzum Karadağ Mahallesi’ndeki çiftçilere 3 bin adet ceviz fidanı dağıtıldı.Öte yandan çevreci proje ile kadın çiftçilere ve kız çocuklarının okutulmasına destek verilecek.Projeden memnun olduklarını söyleyen çiftçi Döndü Külcü, bölge halkının kalkınarak kız çocuklarının da eğitimine destek sağlanacağını belirtti.

Çiftçilerden Sami Külcü ise firmaya teşekkür etti.Küresel ısınmanın ve kuraklığın önüne geçme hedefinin yanı sıra sosyal sorumluluk projesine de imza atmak istediklerini söyleyen Amerikalı firmanın temsilcisi ve Tekstil Mühendisi Özlem Bavtekin, “Sürdürülebilirlik hedeflerimiz doğrultusunda ilk ağaçlandırma çalışmamızı Alaşehir’de gerçekleştirerek 3 bin adet ceviz ağacı diktik. Buradaki esas amaç küresel ısınma ve kuraklığın önüne geçmekti. Bunun yanında sosyal sorumluluk projesinde de bir ilke imza atmak istedik. Bu ağaçların bölge halkına ekonomik getirisi olsun istedik. Önceliği kadın çiftçilere ve kız çocuğu olan ailelere vererek pilot projemizi gerçekleştirdik. En büyük hedeflerimiz ise kız çocuklarının okuması ve kadınların ekonomik bağımsızlıklarını artması” dedi.

Uluslararası birçok kuruluşun Amazon ormanlarını ancak firmanın ise Alaşehir’i seçtiğini belirten Alaşehir Ziraat Odası BaşkanıNecdet Türk, “Amerikalı bir firma sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda karbon ayak izlerini azaltmak için Horzum Karadağ Mahallesinde 3 bin adet ceviz fidanı dikti. Birçok kuruluş başta Amazon olmak üzere dünyanın değişik bölgelerinde ağaçlandırma çalışmaları yapmaktadır. Amerikalı firma ise Alaşehir’i seçti” diye konuştu.

Konuşmaların ardından belirlenen araziye 3 bin adet ceviz fidanının dikimi gerçekleşti.



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