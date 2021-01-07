Küre Dağları Milli Parkı’nda 3’ü yatay 2’si dikey 5 mağara keşfedildi



- Küre Dağları Milli Parkı’nın Ulus ilçesi sınırlarında yer alan bölgelerinde Anadolu Speleoloji Derneği (ASPEG) ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 3’ü yatay 2’si dikey 5 mağara keşfi gerçekleştirildi.

Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği’nin Mağara Araştırmaları projesi kapsamında Küre Dağları Milli Parkı’nın Ulus ilçesi sınırlarında çalışmalar yürüten Anadolu Speleoloji Derneği (ASPEG) ekiplerinin 5 adet mağara keşfi bölgede büyük heyecanla karşılandı. 3 araç ve 9 kişilik ekiple yaklaşık 5 gün boyunca saha çalışması gerçekleştiren Anadolu Speleoloji Derneği (ASPEG) ekipleri Drahna Vadisi ve çevresinde gerçekleştirdiği 3’ü yatay 2’si dikey 5 mağara için raporlama çalışmalarına başladı.

ASPEG tarafından daha önce bölgede yapılan çalışmalarda Kemerli Mağarası, Büyükkaya Mağarası ve Kuşaklı Mağarasının ardından dikey mağara olan 30 metre ağız çapı ve 60 metre derinliği bulunan Kadıharmanı Kokurdanı’nın da haritalandırma ve raporlama çalışmaları gerçekleştirilmişti. Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Satı Lütfi Okçu gerekli izinlerin alınmasının ardından ASPEG ekiplerince bölgede 5 günlük saha çalışması yürütüldüğünü ve bu çalışmalar sırasında 5 adet mağaranın keşfinin gerçekleştirilmesinin Ulus başta olmak üzere bölge için çok büyük bir sevinç kaynağı olduğunu söyledi.



Başkan Okçu konuya ilişkin açıklamasında, “Bölgemizde yeni mağaraların keşfi bizim için çok sevindirici bir gelişme oldu. Bu çalışmalarla keşfi yapılan mağaralar literatüre girerken bir yandan da turizme kazandırılıyor. Örneğin daha önce keşfi yapılan Kemerli Mağarasına Milli Park Müdürlüğünce seyir terası oluşturuldu. Tabi ki yeni mağaraların keşfi bölgemizin tanınırlığı ve turizm potansiyelini artıyor. Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği olarak bu tür çalışmalar ve keşifler için sahadaki tüm faaliyetlere elimizden gelen desteği sunuyoruz. Yapılan her çalışmanın bölgemiz için büyük önemi var. Milli Park tampon bölgesi içinde bulunan Drahna Vadisinde Ulus ve Köylerine Hizmet Derneği destekleri ile “Ev Pansiyonculuğu” eğitimi ve belgesini almış olan Alan Kılavuzlarımızda mağara keşifleri için bölgemizde çalışmalar yapan ASPEG ekiplerine destek oldular. Bu anlamda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Ulus Kaymakamlığı başta olmak üzere Küre Dağları Milli Park Müdürlüğüne, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve vatandaşlarımıza da destekleri için canı gönülden teşekkürlerimizi sunuyoruz. Son olarak keşfi yapılan mağaralarla ilgili raporlamalar 15 güne kadar bitecek. Bu raporlamaları da halkımızla paylaşmaktan mutluluk duyacağız” dedi.





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